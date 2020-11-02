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    • 02.11.2020 09:47
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    'deki de yıkılan 'nda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

    Seferihisar'da cuma günü öğleden sonra 6,6 büyüklüğündeki de çöken binalardan biri de 'ydı. Emrah Apartmanı'ndan 14 yaşındaki İdil'in sağ olarak kurtarılmasından sonra maalesef iyi haber gelmedi. Bina enkazından toplamda 15 kişi yaralı olarak kurtarılırken 32 kişi de hayatını kaybetti.

    İHA

    İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde en çok hasar gören Bayraklı ilçesindeki Emrah Apartmanı'ndaki arama ve kurtarma çalışmalarında sona gelindi.

    İDİL'DEN SONRA SEVİNDİRİCİ HABER GELMEDİ
    Sabahın ilk ışıklarına kadar enkaz altında nefes arayan ekipler, 14 yaşındaki İdil Şirin'in ardından enkazdan sevdirici haber gelmedi. Sabaha karşı çıkartılan 1 kişinin cansız bedeniyle Emrah Apartmanı'nda çalışmalar sonlandırıldı.

    32 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Çalışmalar kapsamında Emrah Apartmanı'nda 15 kişi enkazdan yaralı olarak çıkartılırken, 32 kişi de hayatını kaybetti.

    MOLOZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK
    AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından enkazda arama ve kurtarma çalışmasına katılan tüm ekipler enkazdan çekilerek görevi belediye ekiplerine bıraktı.

    Belediye ekipleri de 32 kişiye mezar olan ve moloz yığınına dönüşen inşaatın enkazını kaldırmak için çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.
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    Haberler Güncel İzmir'deki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı