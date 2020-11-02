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    • Güncel
    • 02.11.2020 Gazete
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    İstanbul'da bir evde doğalgaz sı meydana geldi! hayatını kaybetti

    Genç kadın evde yaşanan da hayatını kaybetti. Olay dün 'de meydana geldi. 5 katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairede, doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama yaşandı. Ardından çıktı. , güvenlik güçlerini aradı. Sağlık ekipleri dairede kiracı olarak tek başına yaşayan 31 yaşındaki 'ye ilk müdahaleyi yaptı. Medya sektöründe çalışan genç kadın kurtarılamadı.

    Ah Fatma!

    Genç kadın evde yaşanan da hayatını kaybetti. Olay dün 'de meydana geldi. 5 katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairede, doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama yaşandı. Ardından çıktı. , güvenlik güçlerini aradı. Sağlık ekipleri dairede kiracı olarak tek başına yaşayan 31 yaşındaki Fatma Mavi'ye ilk müdahaleyi yaptı. Medya sektöründe çalışan genç kadın kurtarılamadı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ev sahibi Nevin Pekkuru, "Kızcağıza çok üzüldüm, çok şeker bir kızdı" dedi.


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    Haberler Güncel İstanbul'da bir evde doğalgaz patlaması meydana geldi! Fatma Mavi hayatını kaybetti