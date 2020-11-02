Genç kadın evde yaşanan patlamada hayatını kaybetti. Olay dün İstanbul Bahçelievler'de meydana geldi. 5 katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairede, doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama yaşandı. Ardından yangın çıktı. Vatandaşlar, güvenlik güçlerini aradı. Sağlık ekipleri dairede kiracı olarak tek başına yaşayan 31 yaşındaki Fatma Mavi'ye ilk müdahaleyi yaptı. Medya sektöründe çalışan genç kadın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ev sahibi Nevin Pekkuru, "Kızcağıza çok üzüldüm, çok şeker bir kızdı" dedi.



