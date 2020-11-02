En büyük desteklerden biri ise 24 Ocakta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem ile aynı kaderi yaşayan Elazığ'dan oldu. Bu kapsamda depremin olduğu andan itibaren valilik koordinasyonunda İzmir'e 2 adet arama kurtarma aracı, 8 adet arama kurtarma teknisyeni, 3 inşaat mühendisi, 3 inşaat teknikeri olmak üzere 9 personel ve 1 yardım tırı gönderildi. Belediye tarafından da 1 tır yardım gönderildi.

Vali Erkaya Yırık'ın talimatıyla 3 yardım tırı daha hazırlandı. Ekiplerin yoğun gayret içerisinde bir çalışma yürüterek çocuk bezinden, gıda ve battaniyeye kadar yaşam malzemelerinin bulunduğu koliler tıra yüklendi. 3 tır dolusu yardım deprem bölgesi İzmir'e gitmek üzere yola çıktı.

Elazığ'dan bölgeye her türlü desteğin verilmeye devam edeceği aktarıldı.