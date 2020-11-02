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    • 02.11.2020 10:45
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    bölgesi 'dan ’e 3 tır yardım daha!

    'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki in ardından tüm ülke yaraların sarılması için seferber oldu.  Deprem bölgesi ’dan aynı kaderi yaşayan İzmir’e 3 tır yardım daha gönderildi.

    Deprem bölgesi Elazığ'dan İzmir'e 3 tır yardım!

    En büyük desteklerden biri ise 24 Ocakta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki ile aynı kaderi yaşayan 'dan oldu. Bu kapsamda depremin olduğu andan itibaren valilik koordinasyonunda 'e 2 adet arama kurtarma aracı, 8 adet arama kurtarma teknisyeni, 3 inşaat mühendisi, 3 inşaat teknikeri olmak üzere 9 personel ve 1 yardım tırı gönderildi. Belediye tarafından da 1 tır yardım gönderildi.

    Vali Erkaya Yırık'ın talimatıyla 3 yardım tırı daha hazırlandı. Ekiplerin yoğun gayret içerisinde bir çalışma yürüterek çocuk bezinden, gıda ve battaniyeye kadar yaşam malzemelerinin bulunduğu koliler tıra yüklendi. 3 tır dolusu yardım deprem bölgesi İzmir'e gitmek üzere yola çıktı.
    Elazığ'dan bölgeye her türlü desteğin verilmeye devam edeceği aktarıldı.

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    Haberler Güncel Deprem bölgesi Elazığ'dan İzmir’e 3 tır yardım daha!