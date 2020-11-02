Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. 21 yaşındaki Gül G. 5 yıl önce Volkan K. ile evlendi. Gül G.'nin kuzeni hayatını kaybetti. Gül G. cenaze ile ilgilenirken eşi kahvaltı hazırlamasını istedi. Gül G. ise cenazesi olduğunu söyledi.