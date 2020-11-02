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    • 02.11.2020 10:52
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    'da kendisine kahvaltı hazırlamayan eşini burnundan bıçaklayan koca tutuklandı

    'da bir kişi, kendisine kahvaltı hazırlamadığını iddia ettiği eşine kafa atıp yumrukladıktan sonra burnundan bıçakladı. Gözaltına alınan koca tutuklanırken yaralı eşin ise durumu iyi.

    Yuh! İstediğini yapmayan eşini bu hale getirdi

    Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. 21 yaşındaki Gül G. 5 yıl önce Volkan K. ile evlendi. Gül G.'nin kuzeni hayatını kaybetti. Gül G. cenaze ile ilgilenirken eşi kahvaltı hazırlamasını istedi. Gül G. ise cenazesi olduğunu söyledi.

    BURNUNDAN BIÇAKLADI
    Buna sinirlenen Volkan K. eşine önce kafa atıp sonra yumrukla darp edip burnundan bıçakladı. Kadın aldığı darbeler sonucu yere yıkıldı. Sesler üzerine olay yerine gelen yakınları hemen durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    KOCA TUTUKLANDI, KADININ DURUMU İYİ
    Genç kadın ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis zanlı kocayı aramaya başladı. Aldığı darbeler nedeniyle bir gün hastanede kalan genç kadın taburcu oldu. Gözaltına alınan koca ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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    Haberler Güncel Adana'da kendisine kahvaltı hazırlamayan eşini burnundan bıçaklayan koca tutuklandı