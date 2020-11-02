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    • 02.11.2020 09:20
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    merkezli operasyonunda 13 kişi yakalandı

    Son dakika haberi... merkezli 4 ilde 'nün () mahrem askeri yapılanmasına yönelik .

    AA
    Bursa merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    merkezli 4 ilde 'nün () mahrem askeri yapılanmasına yönelik .

    Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, ankesör ve büfe telefonlarından ardışık olarak arandıkları tespit edilen, aralarında "mahrem imam", açığa alınmış astsubay ve emekli astsubay ile eski askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, , ve 'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

    Diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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