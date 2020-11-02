MSB: Al-Nasr Tatbikatı başarıyla tamamlandı

akanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ve Katar Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından birlikte yapılan ve 10 Ekim 2020 tarihinde başlayan Al-Nasr Tatbikatı icra edilen seçkin gözlemci günü ile tamamlandı" denildi.