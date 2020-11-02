MSB: Al-Nasr Tatbikatı başarıyla tamamlandı

akanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ve Katar Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından birlikte yapılan ve 10 Ekim 2020 tarihinde başlayan Al-Nasr Tatbikatı icra edilen seçkin gözlemci günü ile tamamlandı" denildi.
Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ve Katar Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından birlikte yapılan ve 10 Ekim 2020 tarihinde başlayan Al-Nasr Tatbikatı icra edilen seçkin gözlemci günü ile tamamlandı.https://t.co/DAcFAhCIIZ pic.twitter.com/PKXcSJC3rE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 2, 2020