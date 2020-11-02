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    • 02.11.2020 14:04
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    MSB: Al-Nasr başarıyla tamamlandı

    Son dakika haberi... Milli , 'de başlayan Al-Nasr nın başarıyla tamamlandığını açıkladı.

    DHA
    MSB: Al-Nasr Tatbikatı başarıyla tamamlandı

    akanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ve Katar Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından birlikte yapılan ve 10 Ekim 2020 tarihinde başlayan Al-Nasr Tatbikatı icra edilen seçkin gözlemci günü ile tamamlandı" denildi.

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