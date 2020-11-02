İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.58'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 6.18 km olarak açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, 'İzmir'de cuma günü yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1225 artçı sarsıntı yaşanmıştır' denilmişti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 2, 2020
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 15.82 km. Seferihisar (Izmir)
Tarih-Saat : 02.11.2020, 14:58:03 TSİ
Enlem : 37.8818 N
Boylam : 26.9240 E
Derinlik : 6.18 km
Detay : https://t.co/SGZBSjzLzq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
CAN KAYBI 85'E YÜKSELDİ
Öte yandan AFAD, 6,6'lık depremde can kaybının 85 olduğunu, 220 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, cuma günü Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 1225 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.