Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.11.2020 15:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2020 15:16
    ABONE OL

    2 Kasım 'de korkutan ! 'dan açıklama geldi

    Son dakika haberi... ’de yaşanan 6.6 şiddetindeki in ardından artçı sarsıntılar halen sürüyor. İzmir'de saat 14.58'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    İzmir'de korkutan artçı deprem

    İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.58'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 6.18 km olarak açıkladı.



    AFAD'dan yapılan açıklamada, 'İzmir'de cuma günü yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1225 artçı sarsıntı yaşanmıştır' denilmişti.



    CAN KAYBI 85'E YÜKSELDİ
    Öte yandan AFAD, 6,6'lık depremde can kaybının 85 olduğunu, 220 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.



    AFAD'dan yapılan açıklamada, cuma günü Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 1225 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel 2 Kasım İzmir'de korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi