İzmir’de okullar ne zaman açılacak? MEB tatil kararı İzmir okul tatili kaç gün sürecek?

İzmir okullar ne zaman açılacak? İzmir okul tatili kaç gün sürecek? MEB İzmir okul tatil kararı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İlde yaşayan vatandaşlar İzmir okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle okullar tatil edilmişti. Peki, İzmir okullar ne zaman açılacak? İşte yanıtı…
İZMİR OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
İzmir'de okullar 1 hafta süreyle tatil edilmişti. Okullar yeniden 9 Kasım Pazartesi tarihi açılacak.
İZMİR'DE OKULLAR SAĞLAM MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu'nu ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Selçuk, "İzmir'de 3 bin 600 okulumuzda yaklaşık olarak 850 bin öğrencimiz var. Okullarımızda önemli bir hasar yok. 139'unda hafif hasarlar söz konusu ama bununla ilgili tedbirler alınacak. 15 dakika gibi kısa bir süre içerisinde hangi okulumuzda durum nedir, ne tür hasar vardır, bunların saptanması ve bir havuzda toplanması sağlanabildi. Okullarımızla ilgili endişe edilecek bir durum olmadığını net bir şekilde ifade edebilirim" dedi.
Bakan Selçuk, il genelindeki okullarda tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:
"139 okulumuzdaki küçük ölçekli hasarların bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen bazı emarelerin hepsinin ayrıntılı analizi yapılıyor, gerekli onarım çalışmaları için de tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda.
İzmir'de okullarımızla ilgili bir sorun yaşamadık Allah'a şükür. İl ve ilçe okul kriz müdahale ekiplerimiz, psikososyal destek ekiplerimiz bu süreçte aktif olarak rol alıyorlar ve 53 kişilik arama kurtarma ekibimiz yine arama kurtarma faaliyetlerine destek oluyor sahada. Bu süreç devam edecek.