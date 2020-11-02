İzmir’de okullar ne zaman açılacak? MEB tatil kararı İzmir okul tatili kaç gün sürecek?

Bakan Selçuk, il genelindeki okullarda tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"139 okulumuzdaki küçük ölçekli hasarların bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen bazı emarelerin hepsinin ayrıntılı analizi yapılıyor, gerekli onarım çalışmaları için de tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda.

İzmir'de okullarımızla ilgili bir sorun yaşamadık Allah'a şükür. İl ve ilçe okul kriz müdahale ekiplerimiz, psikososyal destek ekiplerimiz bu süreçte aktif olarak rol alıyorlar ve 53 kişilik arama kurtarma ekibimiz yine arama kurtarma faaliyetlerine destek oluyor sahada. Bu süreç devam edecek.