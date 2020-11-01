Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5 Şubat'ta meydana gelen olayda Özgür Duran'ın, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü için olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürmüştü.

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi 14 Ekim'de Şeker'e "kasten adam öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezası vermiş, ancak suçun "haksız tahrik" altında işlendiği gerekçesiyle ceza 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12,5 yıla düşürülmüştü.

Mahkeme heyeti, bu karara ilişkin gerekçeli kararın yazımını da tamamladı. Olayın kasten öldürme eylemi olduğu belirtilen gerekçeli kararda şu ifadeler kullanıldı: "Sanık ile maktulün olay öncesi birbirlerini tanımadıkları, aralarında bir husumet bulunmadığı, sanığın maktulü öldürmesi için bir neden veya bu yönde bir iddia bulunmadığı, aniden gelişen olay sırasında eylemin gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Olay anında yapılan hakaret ve fiili saldırı nedeniyle kendisini savunmak için bıçağını çıkartan sanığın, maktulün elleri boğazında iken elindeki bıçakla maktulün hayati bölgelerini hedef almadan yaralama kastı ile hareket etmesi mümkün iken bunu yapmadığı ve bıçağı doğrudan maktulün hayati bölgesini hedef alarak kullanması nedeniyle mahkemece sanığın kastının öldürmeye yönelik olduğu kabul edilmiştir."

ARKASINI DÖNÜP GİTTİ

Gerekçeli kararda, Şeker'in sadece yurttaşlık bilinciyle tanımadığı bir kadına bağırılıp küfür edilmesi ve kadının ağlaması nedeniyle iyi niyetli olarak Duran'ı uyarmak için yanlarına gittiğine, olaydan sonra arkasını dönüp gittiğine de dikkat çekildi.