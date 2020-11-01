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    • 01.11.2020 07:51
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    Son dakika: davasında flaş gelişme! İşte cezanın gerekçesi

    ’da şiddet gören bir kadını kurtarmak isterken cinayet işleyen ’e verilen 12.5 yıl cezanın gerekçesi açıklandı. Mahkeme "Olay sırasında elindeki bıçakla öldürmek yerine yaralayabilirdi" ifadelerine yer verdi.

    Sabah
    İşte cezanın gerekçesi

    'nın Selçuklu ilçesinde 5 Şubat'ta meydana gelen olayda Özgür Duran'ın, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü için olaya müdahale etmek isteyen , çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürmüştü.

    Konya 3'üncü 14 Ekim'de Şeker'e "kasten adam öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezası vermiş, ancak suçun "haksız tahrik" altında işlendiği gerekçesiyle ceza 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12,5 yıla düşürülmüştü.

    Mahkeme heyeti, bu karara ilişkin ın yazımını da tamamladı. Olayın kasten öldürme eylemi olduğu belirtilen gerekçeli kararda şu ifadeler kullanıldı: "Sanık ile maktulün olay öncesi birbirlerini tanımadıkları, aralarında bir husumet bulunmadığı, sanığın maktulü öldürmesi için bir neden veya bu yönde bir iddia bulunmadığı, aniden gelişen olay sırasında eylemin gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Olay anında yapılan hakaret ve fiili saldırı nedeniyle kendisini savunmak için bıçağını çıkartan sanığın, maktulün elleri boğazında iken elindeki bıçakla maktulün hayati bölgelerini hedef almadan yaralama kastı ile hareket etmesi mümkün iken bunu yapmadığı ve bıçağı doğrudan maktulün hayati bölgesini hedef alarak kullanması nedeniyle mahkemece sanığın kastının öldürmeye yönelik olduğu kabul edilmiştir."

    ARKASINI DÖNÜP GİTTİ
    Gerekçeli kararda, Şeker'in sadece yurttaşlık bilinciyle tanımadığı bir kadına bağırılıp küfür edilmesi ve kadının ağlaması nedeniyle iyi niyetli olarak Duran'ı uyarmak için yanlarına gittiğine, olaydan sonra arkasını dönüp gittiğine de dikkat çekildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Kadir Şeker davasında flaş gelişme! İşte cezanın gerekçesi