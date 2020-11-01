Emrenistan yine sivilleri hedef aldı! Oyun oynayan 7 yaşındaki kız çocuğunu öldürdüler

Ermenistan'ın misket bombalı saldırısında can veren 7 yaşındaki Aysu İskenderova gözyaşları içinde toprağa verildi. Aynı saldırıda yaralanan Aysu'nun 2 yaşındaki kardeşi Tayire İskenderova da tedavisinin ardından evine döndü. Bir çocuğunu kaybeden bir çocuğu da yaralanan anne Metenet İskenderova konuştu.

İskenderova, "Çocuklarımla birlikte evimizin bahçesinde oturuyorduk. Çocuklar oyun oynuyordu. Birden büyük bir patlama oldu. Sağa sola kaçışmaya başladık. Aysu'nun yerde olduğunu gördüm. İç organları parçalanmıştı. Küçük kızım Tayire de ayağından yaralandı. Aysu'nun hayalleri vardı, öğretmen olmak istiyordu. Yavrumun canını aldılar. Bizim ciğerimizi parçaladılar. İnşallah yavrumuzun kanı yerde kalmaz" dedi.

91 CANA KIYDILAR

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 91 sivil hayatını kaybetti, 400 sivil yaralandı. Yaşamını yitiren sivillerden 11'inin çocuk, 27'sinin ise kadın olduğu belirtildi. Yaralılardan da 14'ünün bebek, 36'sının çocuk, 101'inin kadın olduğu kaydedildi. Saldırılarda 7 ailenin tüm üyeleri yaşamını yitirirken, 4 çocuk hem annesini hem de babasını kaybetti. Ermenistan'ın saldırılarında 2 bin 442 ev, 92 apartman ve 428 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

FOSFOR BOMBASI UYARISI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda fosfor bombası kullanabileceği uyarısı yaptı. Öte yandan Azerbaycan ordusu, 27 yıl sonra Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan İran sınırına karakollar kurdu. Cebrail ve Zengilan illerinde yer alan Soltanlı, Halefli, Hudaferin ve Kumlak karakollarına Azerbaycan bayrağı dikildi.





TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NE BİR AYDA İKİNCİ SALDIRI

Kanada'nın Montreal kentindeki Türk Kültür Merkezi'ne bir ayda ikinci kez saldırı oldu. Montreal Başkonsolosu Sencer Yöndem, bünyesinde Yunus Camisi'ni de barındıran binaya ilk saldırının 2 Ekim'de gerçekleştirildiğini söyledi. Bir grup Ermeni'nin, Montreal Türk Kültür Merkezi'nin giriş katındaki camlara Ermenistan bayrağı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıtı posterler yapıştırdıklarını kaydeden Yöndem, önceki gün de 4 kişinin saldırdığını söyledi.