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    • 01.11.2020 17:25
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    6.6'lık in ardından 'e hırsızlık amacıyla geldiği belirlenen 9 şüpheli yakalandı

    'de Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki in ardından yaraları sarılmaya devam ediliyor. Depremin ardından hırsızlık yapmak için kente geldiği öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

    AA
    Depremden sonra hırsızlık için gelmişler! Yakalandılar...

    Emniyet Müdürlüğü ekipleri, enkaz bölgelerinde asayişin sağlanması için yoğun çaba içinde. Ekipler, tehlikeli olduğu için boşaltılan 172 binada, hırsızlık ve benzeri olaylara karşı 24 saat görev yapıyor.

    Şehir dışından hırsızlık amacıyla geldiği belirlenen sabıkalı 9 şüpheli gözaltına alındı.

    14 BİN PERSONEL GÖREV BAŞINA ÇAĞIRILDI!
    Bu arada, in hemen ardından İl Emniyet Müdürlüğünde 14 bin personel görev başına çağrıldı.

    Polis ekipleri, kentte depremden sonra oluşan trafik yoğunluğunu hafifletmek için çalışma yürütüyor. Trafik yoğunluğu nedeniyle motosikletli polisler, daha aktif rol alıyor. Polisler, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü Bayraklı bölgesinde trafikte yoğunluk oluşmaması için vatandaşlara çağrıda bulunuyor.

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    Haberler Güncel 6.6'lık depremin ardından İzmir'e hırsızlık amacıyla geldiği belirlenen 9 şüpheli yakalandı