Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler, Bornova ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazında arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Türkiye Mağaracılık Federasyonu Arama ve Kurtarma ekibinden Tahsin Kaymak, uzun süre çalıştığı enkazdan bir anne, baba ve 2 yaşındaki çocuklarının cansız bedenlerinin çıkarılması için çalıştı. Kaymak, dinlenmeye geçtiği sırada gözyaşlarını tutamadı.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 55'E YÜKSELDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 55 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, 3'ü ağır 8 kişinin tedavisinin de yoğun bakımda sürdüğünü söyledi.
Yaralılar hakkında da bilgi veren Sağlık Bakanı Koca, şunları söyledi:
Ahmet amcamızın genel durumu iyi. Kendisiyle sohbet etme imkanım oldu, genel durumu iyi. Ekipler yoğun bir gayret içerisinde. Aralıksız bu çalışmalar devam ediyor. Hasta olanları bir an önce şifa ile taburcu etme çabası içerisinde sağlık ekipleri. Enkaz altında kalanlar ile ilgili net bir bilgi yok. Net bir rakam şimdilik söylemek zor.