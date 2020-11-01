Yaralılar hakkında da bilgi veren Sağlık Bakanı Koca, şunları söyledi:

Ahmet amcamızın genel durumu iyi. Kendisiyle sohbet etme imkanım oldu, genel durumu iyi. Ekipler yoğun bir gayret içerisinde. Aralıksız bu çalışmalar devam ediyor. Hasta olanları bir an önce şifa ile taburcu etme çabası içerisinde sağlık ekipleri. Enkaz altında kalanlar ile ilgili net bir bilgi yok. Net bir rakam şimdilik söylemek zor.