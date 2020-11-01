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    • 01.11.2020 13:57
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    Son dakika: duyurdu: 193 bölgeyi işgalinden kurtardı

    Son dakika haberleri... 'den yapılan açıklamada "Kahraman sunun başarılı taarruz harekatıyla ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu." denildi.

    Azerbaycan 193 bölgeyi Ermenistan işgalinden kurtardı

    Son dakika haberleri... 'den yapılan açıklamada "Kahraman sunun başarılı taarruz harekatıyla ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu." denildi.

    Açıklamada "Kahraman Azerbaycan Ordusu, cephede gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyarak işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Başarılı taaruz harekâtlarıyla Ermenistan Ordusu'ndan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu." ifadeleri kullanıldı.

    GÜNDE 200 MERMİ!
    Ermenistan'a bağlı silahlı grupların Terter'e sürekli saldırıları 25 bine yakın bir nüfusa sahip kentte güvenlik endişesiyle evlerin boşalmasına neden olurken, bazı sakinler ise çatışmaların başından bu yana sığınaklarda kalıyor. Kentin biraz dışında yer alan ve Dağlık Karabağ göçmenleri için 2018'de inşa edilen toplu konutlar, saldırılarda en çok zarar gören binalar arasında. Azerbaycanlı yetkililere göre günlük ortalama 200'ün üzerinde top mermisi kentin muhtelif yerlerine düşüyor. Ermenistan, kent mezarlığını bile zaman zaman hedef alıyor. 5 bin kişinin ikamet ettiği toplu konut bölgesinde şu anda sığınaklarda kalanlar dışında kimseyi görmek pek mümkün değil.

    FOSFOR BOMBASI KULLANABİLİRLER
    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda fosfor bombası kullanabileceği uyarısı yaptı. Bakanlığın açıklamasında, işgal altındaki Hocavend istikametinde konuşlu Ermenistan ordusunun 1'inci kolordusuna bağlı 37. tümenin 3. motorize alayı birimlerince, büyük miktarda fosfor bombası getirildiği yönünde istihbarat alındığı bildirildi. Açıklamada, Ermenistan'ın fosfor içeren mühimmatları bu bölgeye getirmesindeki amacın, bunları Azerbaycan ordusuna karşı kullanmak olduğunun varsayıldığı belirtildi. Ermenistan'ın Azerbaycan'ın beyaz fosfor içeren bombalar kullandığına dair yalan haberler paylaşarak gelecek provokasyonlar için zemin oluşturmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusunda yasaklı hiçbir silahın bulunmadığı vurgulandı.

    RUSYA'DAN YARDIM TALEBİNE RET!
    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya'dan tekrar yardım talep etmesine ret yanıtı verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup göndererek, Rusya'nın Ermenistan'a nasıl bir destek verebileceği konusunda istişarelerin başlatılmasıyla ilgili çağrısı değerlendirildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu: Azerbaycan 193 bölgeyi Ermenistan işgalinden kurtardı