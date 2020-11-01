Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'deki 6,6'lık deprem sonrası İzmir için elektrik ve gazdaki son durumu açıkladı.

Bakan Dönmez, "Dün akşam itibarıyla (İzmir'de) elektrik verilmeyen bina kalmadı. Son 24 saattir yeniden gaz verme çalışmaları başladı." dedi.



Bakan Dönmez, "1854 aboneden 883'üne gaz verdik. Şu an itibarıyla 235 binada 971 dairemizin gaz verme çalışmaları devam ediyor." açıklamasını yaptı.











YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ayrıca, "İzmir Aliağa'da bulunan TÜPRAŞ, Egegaz LNG Terminali, Star Rafineri, Petkim ve Etki Liman FSRU tesislerini ziyaret edip, yetkililerden bilgi aldık." bilgisini paylaştı.



Depremde tesislerde herhangi bir sorun yaşanmadığı detayını paylaşan Bakan Dönmez, "Çalışmalar şu an en üst güvenlik tedbirleriyle kontrollü bir şekilde sürüyor." ifadelerine yer verdi.

