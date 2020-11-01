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    • 01.11.2020 19:45
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    Bu kadarına pes artık! bölgesinde dağıtılanları satmaya çalışırken yakalandı

    Son dakika haberi... ’de meydana gelen in ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, bir kişinin afet bölgesinde dağıtılan yiyecek ve içecekleri toplayıp satmaya çalıştığı iddia edildi.

    Deprem bölgesinde pes dedirten fırsatçılık!

    'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki in yaraları sarılmaya çalışırken yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Çalışmalar sürerken hemen her noktada , ve çeşitli belediyeler tarafından vatandaşlara yiyecek ve içecek dağıtılmaya devam ediyor.

    Bayraklı'da bir vatandaşın, ücretsiz olarak dağıtılan yiyecek ve içecekleri toplayıp işyerlerine satmaya çalıştığı iddia edildi. Bayraklı'da çekildiği öne sürülen görüntülerde, bir vatandaş cep telefonuyla o anları kaydetti.

    Görüntülerde ücretsiz olarak dağıtılan ürünleri sattığı iddia edilen vatandaşın önce bir işyerine girdiği, videoyu çeken kişi tepki gösterdikten sonra ise iki eline poşetlerini alarak uzaklaştığı görülüyor. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi.

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    Haberler Güncel Bu kadarına pes artık! Deprem bölgesinde dağıtılanları satmaya çalışırken yakalandı