Buse kurtarıldı mı? İzmir deprem Buse kimdir? Buse son durum nedir?

Buse kurtarıldı mı? Buse kimdir? İzmir deprem Buse son durum nedir? İzmir depreminde Türkiye'yi duygulandıran konuşmanın ardından Buse'nin kim olduğu ve kurtarılıp kurtarılmadığı merak ediliyor. Bakan Pakdemirli ile telefonda konuşan Buse, "Siz köpekleri salın, ben kedi sesi çıkarayım, beni bulurlar" demişti.
BUSE KURTARILDI MI?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonda konuştuğu genç kız ve yanındakilere ulaşmak için 283. Sokak'taki enkazın içinde lazer ışıklı kontrol yapan ve termal kamera kullanan ekiplerin çalışması sonuç verdi.
Enkaz altından yaklaşık 9,5 saat sonra çıkarılan Buse Hasyılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
BUSE HASYILMAZ'IN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile telefonla görüşen ve ekiplerin yoğun çabası sonunda Rıza Bey Apartmanı'ndan sağ çıkarılan Buse Hasyılmaz'ın tedavisi devam ediyor.
Hasyılmaz'ın nişanlısı Nurullah Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinden eve dönerken nişanlısının enkaz altında kaldığını öğrendiğini, enkazın başına gidip dua etmeye başladıklarını belirterek başta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli olmak üzere, tüm ekiplere teşekkür etti.
Yalçın, "Enkazın içinde kim varsa, darısı onların başına. Enkazdan çıktıktan sonra çok fazla bir şey konuşamadık. Annesini sorup durdu. Gözüyle görmediği için inanmadı. Hastaneye getirdiler. Filmleri çekildi, herhangi bir sıkıntısı yok, vücudunun bazı yerlerinde darbeye bağlı morluklar var. Onun haricinde çok şükür, normal odada tedavisine sürdürüyor." diye konuştu.