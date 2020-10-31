Buse kurtarıldı mı? İzmir deprem Buse kimdir? Buse son durum nedir?

Buse kurtarıldı mı? Buse kimdir? İzmir deprem Buse son durum nedir? İzmir depreminde Türkiye'yi duygulandıran konuşmanın ardından Buse'nin kim olduğu ve kurtarılıp kurtarılmadığı merak ediliyor. Bakan Pakdemirli ile telefonda konuşan Buse, "Siz köpekleri salın, ben kedi sesi çıkarayım, beni bulurlar" demişti.

BUSE KURTARILDI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonda konuştuğu genç kız ve yanındakilere ulaşmak için 283. Sokak'taki enkazın içinde lazer ışıklı kontrol yapan ve termal kamera kullanan ekiplerin çalışması sonuç verdi.