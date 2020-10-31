



Patlama olduğu anda oradan geçen Mustafa Seyrek yaşananları; "Arkam dönük gidiyordum, işten eve geliyordum. Olay yerinden yaklaşık olarak yüz metre ilerideydim, çok büyük basınçlı bir patlama geldi. Kendimi o panikle yere attım resmen. Geri döndüğümde çok kalabalık vardı, biraz ilerde bekledim. Sonra polisler geldi, bu şekilde şeride aldılar. Yaralı yoktu ama çöp konteyneri paramparça olmuştu. Bir arabanın arkasında hasar vardı" şeklinde anlattı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Ataşehir'de çöp konteynerinde meydana gelen patlama ile ilgili İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Bugün saat 20.00 sıralarında Ataşehir ilçemiz Fetih Mahallesi Karaman Çiftlik Yolu caddesindeki bir çöp konteynerinde mahiyeti henüz tespit edilemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde konteynerin yanında bulunan bir araçta çok küçük çapta maddi hasar oluşmuştur" denildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.