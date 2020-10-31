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    • 01.11.2020 00:06
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    inin ardından 'na mevkidaşlarından destek telefonu

    'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki nedeniyle birçok ülkeden mevkidaşları, 'na geçmiş olsun dileklerini iletti, destek mesajı verdi.

    AA
    Bakan Çavuşoğlu'na mevkidaşlarından destek telefonu

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi () Başbakanı Mesrur Barzani telefonla Çavuşoğlu'nu aradı.

    Geçmiş olsun dileklerini ileten dışişleri bakanları, yardıma hazır olduklarını bildirdi.

    Ayrıca, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, geçmiş olsun dileklerini ileterek, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Ürdün'ün 'ye yardıma hazır olduğunu belirttiği mesajını iletti.

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    Haberler Güncel İzmir depreminin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na mevkidaşlarından destek telefonu