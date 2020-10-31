29 Ekim 1923 haftanın hangi gününe denk gelmiştir sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan yarışmada, yarışmaya sorulan sorular bilindiği üzere çok araştırılıyor ve cevabı merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E DAMGASINI VURAN SORU

Soru: 29 Ekim 1923 haftanın hangi gününe denk gelmiştir?

A: Pazartesi

B: Çarşamba

C: Cuma

D: Pazar

Doğru Cevap: A: Pazartesi