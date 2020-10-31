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    29 Ekim 1923 haftanın hangi gününe denk gelmiştir? Kim Olmak İster sorusu

    29 Ekim 1923 haftanın hangi gününe denk gelmiştir sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorular arasındaki yerini aldı. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    29 Ekim 1923 haftanın hangi gününe denk gelmiştir?

    29 Ekim 1923 haftanın hangi gününe denk gelmiştir sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan yarışmada, yarışmaya sorulan sorular bilindiği üzere çok araştırılıyor ve cevabı merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E DAMGASINI VURAN SORU

    Soru: 29 Ekim 1923 haftanın hangi gününe denk gelmiştir?

    A: Pazartesi

    B: Çarşamba

    C: Cuma

    D: Pazar

    Doğru Cevap: A: Pazartesi

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