Anavatan Partisi başkanlarından ve eski Başbakan Mesut Yılmaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mesut Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019'da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti. Mayıs 2020'de bu defa beyin sapında tümör saptanan Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu. Dr. Özgür Şamilgil, "Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibarıyla yenik düşmüş ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz, Türk milletinin başı sağ olsun" dedi. 73 yaşında hayatını kaybeden Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz, cenaze töreninin yarın saat 12.00'de Marmara İlahiyat Camii'nde gerçekleştirileceğini açıkladı.