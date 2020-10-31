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    • 31.10.2020 16:29
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    İnci'yi enkaz altından kurtaran Görevlisi : ''Enkaz altındayken toprak kaydı ama çıkmadım, iyi ki buradayım''

    'de 6.6 büyüklüğündeki de Bayraklı ilçesinde çöken 8 katlı ’nın enkazının altında mahsur kalan 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği Fıstık'ı kurtaran Görevlisi o anları A Haber Muhabiri Hakan Suer'e anlattı. Edanur Doğan'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar ekran başındaki izleyenleri duygulandırdı. Edanur Doğan; ''Binanın farklı bölgelerinde çalışmalar devam ederken üstüme enkazdan toprak kayması oldu, ama yine de çıkmadım. Çünki İnci'nin o korkusu gittikçe ben çok mutlu olmaya başladım. İnsan hayatını kurtarmanın ve o duuygunun bir tarifi yok. Annesi ve babası çıktıktan sonra bana sarıldılar. İyi ki buradayım.'' dedi.

    'de meydana gelen de enkaz altındaki ile telefonda konuşarak onu sakinleştiren görevlisi, o anları anlattı.

    17. SAATTE KURTARILDI
    İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 'nda yaşayan Buse Hasyılmaz, depremin etkisiyle yıkılan binada enkaz altında kaldı. Kızılay Şube Görevlisi Özlem Baran Tezel ile telefonda konuşan Buse, depremin 17. saatinde kurtarıldı. Kızılay görevlisi Tezel, o anları anlattı.

    "KRİZİ ÇOK GÜZEL YÖNETTİ"
    Tezel, "Her 15 dakikada bir, yarımşar, birer dakika aralıklarla şarjının bitmesine izin vermeden ve sakinliğini koruması adına konuşarak krizi yönetmeye çalıştık. Ben Kızılay Manisa Şube'de ilk yardımcıyım. Biz hastamızdan önce bilgi aldık. Bilinç durumu zaten açıktı. Kırığı çıkığı, kanaması var mı diye bilgi aldık. Burada asıl tebrik edilmesi gereken kişi Buse. Gerçekten çok güzel dayandı. Bizim 5 dakikamız, içerideki Buse için 1 saat. Krizi çok güzel yönetti. İnşallah diğer kazazedelerimiz de çıkacaktır. Kızılay olarak biz buradayız" dedi.

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    Haberler Güncel İnci'yi enkaz altından kurtaran UMKE Görevlisi Edanur Doğan: ''Enkaz altındayken toprak kaydı ama çıkmadım, iyi ki buradayım''