İzmir son depremler! İzmir artçı depremler listesi! İzmir son deprem ne zaman oldu?

İzmir son depremler listesi! İzmir artçı depremler Kandilli ve AFAD verileriyle takip ediliyor. İzmir son deprem ne zaman oldu sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından artçı depremler meydana gelmeye başladı. Bölgede peş peşe artçı deprem yaşandığı kaydedildi.
İZMİR SON DEPREMLER!
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.10.31 09:03:12 37.8033 26.8058 5.4 -.- 3.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.31 08:55:26 38.3572 27.5863 9.0 -.- 2.1 -.- KAMBERLER-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2020.10.31 08:53:21 37.8332 26.7398 14.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.10.31 08:51:48 37.8580 26.4638 5.5 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.10.31 08:46:35 37.8090 26.7872 1.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.10.31 08:42:16 37.8227 26.8707 10.4 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.31 08:40:50 37.8293 26.9088 16.8 -.- 2.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2020.10.31 08:40:50)
2020.10.31 08:38:29 37.8490 26.8763 17.9 -.- 3.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.31 08:36:09 37.8730 26.8823 28.9 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.31 08:34:48 40.0238 24.3360 9.7 -.- 3.4 -.- YUNANISTAN REVIZE01 (2020.10.31 08:34:48)
2020.10.31 08:31:30 37.8368 26.8075 6.5 -.- 4.9 5.0 EGE DENIZI İlksel
2020.10.31 08:22:16 37.8233 26.8027 9.6 -.- 3.8 3.7 EGE DENIZI İlksel
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15 GÜN KADAR SÜREBİLİR
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kandilli'deki Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, sunum eşliğinde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremi değerlendirdi. Saat 14.51'de Ege Denizi'nde Seferihisar- Doğanbey açıklarında kendi tespitlerine göre moment büyüklüğü 6,9 olan bir deprem meydana geldiğini dile getiren Özener, depremin derinliğinin yaklaşık 10-12 kilometre civarında olduğunu, sığ bir deprem yaşandığını kaydetti.
Prof. Dr. Haluk Özener, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "İlk izlenimlere göre yaklaşık 30-40 kilometrelik bir fayın kırıldığı bizim tarafımızdan tespit edildi. Yaklaşık 1,2 metrelik bir atımdan bahsediyoruz. Yaklaşık 1,2 metrelik bir yer değiştirme var. Normal faylanma depremi. Depremden 1,5 saat sonrasına kadar büyüklükleri 2,8 ile 4,9 olan 21 deprem kaydettik merkezimizde. Artçıların bir hafta 15 güne kadar sürmesi bekleniyor. Doğal prensip olarak da bir derece altına kadar yaklaşık 5,8-6 civarına kadar artçılar bekleyebiliriz." diye konuştu.
Depremin yaşandığı Ege Bölgesi'nin sismik olarak oldukça etkin bir bölge olduğunu, ana karada ve denizde yoğun bir deprem aktivitesinin yaşandığını anlatan Özener, 1912'den beri büyüklüğü 6,5'in üstünde deprem olduğunu, en son Ege Denizi'nde 2017'de Bordum'da 6,6 büyüklüğünde deprem yaşandığını hatırlattı.