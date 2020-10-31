İzmir'de yaşanan 6,6'lık deprem sonrası çok sayıda bina yerle bir oldu. Yıkılan binalardan bir tanesi olan ve enkaz altında çıkarılmayı bekleyen çok sayıda insanın bulunduğu bilinen Rıza Bey Apartmanı'nda kullanılan malzeme ve beton yapısı hakkında Mimar Nihat Şen önemli açıklamalarda bulundu.