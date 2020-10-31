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    • 31.10.2020 22:25
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    ini fırsat bilen 10 provokatör gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı

    İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, 'deki le ilgili paylaşımları nedeniyle 10 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.

    Depremini fırsat bilen provokatörler kodese postalandı

    Muhterem İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

    "Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 49 paylaşım tespit edildi, 37 şahıs hakkında işlemler sürüyor, 10 gözaltı yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz."

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