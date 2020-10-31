İzmir deprem ölü yaralı sayısı! AFAD son dakika İzmir deprem ölü yaralı kurtulan sayısı kaç?

İzmir deprem ölü yaralı sayısı kaç? AFAD son dakika İzmir deprem ölü yaralı sayısı araştırılıyor. İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem için Türkiye tek yürek oldu. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalan kişileri kurtarmak için zamanla yarışıyor. Peki, İzmir deprem ölü yaralı sayısı kaç? AFAD son dakika İzmir deprem ölü yaralı sayısı açıklamaları…
İZMİR DEPREM ÖLÜ YARALI SAYISI!
AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 25, yaralı sayısının 804 olduğunu açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 04.00 itibarıyla depremin ardından 31'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde, 341 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.
Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 24 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, İzmir'de 743, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 olmak üzere 804 kişinin yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 8'inde çalışmaların tamamlandığı, kalan 9 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!
Deprem sonrası enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için yürütülen seferberlikte birçok vatandaş, yıkılan binaların altından çıkarıldı. Çalışmalara katılan Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altında kalan Buse ile telefon konuşmasına canlı yayında tüm Türkiye şahit oldu. Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki 8 katlı 28 daireli tamamen yıkılan Rıza Bey apartmanın enkazı altında konuştuğu Buse Hasdemir 9.5 saat sonra, saat 00.20'de kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı.
Buse"nin dışında 62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. 15. saat içinde ise 53 yaşındaki Fadime Tolu, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından sağ olarak kurtuldu.
Ayrıca, Hülya Özmet, İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 17 saat sonra yaralı kurtarıldı.
Bayraklı ilçesinde çöken 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazının altında mahsur kalan 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği Fıstık da yaklaşık 18 saat sonra kurtarıldı.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.