İzmir deprem ölü yaralı sayısı! AFAD son dakika İzmir deprem ölü yaralı kurtulan sayısı kaç?

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!

Deprem sonrası enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için yürütülen seferberlikte birçok vatandaş, yıkılan binaların altından çıkarıldı. Çalışmalara katılan Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altında kalan Buse ile telefon konuşmasına canlı yayında tüm Türkiye şahit oldu. Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki 8 katlı 28 daireli tamamen yıkılan Rıza Bey apartmanın enkazı altında konuştuğu Buse Hasdemir 9.5 saat sonra, saat 00.20'de kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı.

Buse"nin dışında 62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. 15. saat içinde ise 53 yaşındaki Fadime Tolu, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından sağ olarak kurtuldu.