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    • 30.10.2020 18:07
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    'ye çalışan gazeteci ini 'ye bağladı : ’yi felakete sürüklüyor

    ’de meydana gelen çok sayıda binayı yıktı. Depremden hemen sonra, 'ye çalışan gazeteci ve Gerçeği Genel Yayın Yönetmeni , provokatif ve gerçek dışı bir tweet paylaştı. İzmir depremini ’ye bağlayan Büküş, “AK Parti ’yi felakete sürüklüyor” sözlerini sarf etti.

    CHP'nin paralı askeri İzmir depremini AK Parti'ye bağladı

    'in Seferihisar ilçesinde saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde bir meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 70'e yakın vatandaş enkaz altında kurtarıldı. Depremin ilk dakikalarında vatandaşlar yakınlarının kurtarılması ve onlardan haber alabilmenin peşine düşerken yandaşı gazeteci , skandal bir paylaşımda bulundu.

    UCUZ PROVAKTÖR

    Üküş, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Geçmiş olsun Ege. Deprem bu ülkenin gerçeği. Hemde çok acı gerçeği. Deprem gerçeğine odaklanma yerine ranta odaklanmış AK Parti Türkiye'yi felâkete sürüklüyor. İstanbul depremine hazırlanmak yerine rant projesi olan Kanal İstanbul için ısrar edenler felâkete davetiye çıkarıyor" dedi.

    Üküş'ün skandal sözlerine vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları "İnsanlar can derdinde, sen siyaset yapıyorsun" yorumlarıyla Üküş'e eleştiride bulundu.

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