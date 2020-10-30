İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 70'e yakın vatandaş enkaz altında kurtarıldı. Depremin ilk dakikalarında vatandaşlar yakınlarının kurtarılması ve onlardan haber alabilmenin peşine düşerken CHP yandaşı gazeteci İmambakır Üküş, skandal bir paylaşımda bulundu.

UCUZ PROVAKTÖR

Üküş, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Geçmiş olsun Ege. Deprem bu ülkenin gerçeği. Hemde çok acı gerçeği. Deprem gerçeğine odaklanma yerine ranta odaklanmış AK Parti Türkiye'yi felâkete sürüklüyor. İstanbul depremine hazırlanmak yerine rant projesi olan Kanal İstanbul için ısrar edenler felâkete davetiye çıkarıyor" dedi.

Üküş'ün skandal sözlerine vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları "İnsanlar can derdinde, sen siyaset yapıyorsun" yorumlarıyla Üküş'e eleştiride bulundu.