İzmir'de yıkılan ve hasar gören 17 binada arama kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden 2 bin 101 arama kurtarma personeli, 15 arama kurtarma köpeği ve 350 araç görevlendirildiği aktarılan açıklamada, Ankara'dan bölgeye giden arama kurtarma ekip ve araçlarını taşıyan uçağın 19.30'da İzmir Adnan Menderes Havalimanına indiği kaydedildi.

PSİKOSOSYAL ÇALIŞMA GRUBU ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarında görev yapmak üzere 325 personelin bölgede görevlendirildiği belirtilerek, psikososyal çalışma grubundan 77 kişinin deprem bölgesindeki çalışmalarına başladığı ifade edildi.

Ayrıca güvenlik ve trafik çalışma grubundan 245 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 277 kişinin de olay yerine yönlendirildiği belirtilen açıklamada, UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden de 151 araç ve 579 personelin bölgede görevlendirildiği aktarıldı.