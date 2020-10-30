SON DAKİKA DEPREM HABERİ... İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevre illerden de hissedilen depremde 1'i boğulma olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti, 607 kişi de yaralandı. AFAD deprem ile ilgili tüm detayların yer aldığı bir bildiri yayımladı. AFAD'ın verilerine göre Deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 21 olmak üzere, toplam 170 artçı sarsıntı yaşandı.
Peki başka depremler olacak mı? Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci görür İzmir'de yaşanan depremi canlı yayında değerlendirdi.
Görür" Kuzey doğu- güney batı doğrultusunda faylar var. İzmir'i etkileyen Çeşme fayı ve Gürbahçe fayı ve doğuda Seferihisar fayı ve sonra Tuzla fayı var. Bu deprem Tuzla fayının içinde onun devamında meydana geldi diye düşünüyorum.
Seferihisar fayının üstünde de olabilir bana daha çok Tuzla fayının üstünde görülüyor.
60-70 kilometrelik bir fay, 30 kilometresi kırıdıysa kırılmayan kesimine stres transfer edilmiş olabilir.
Bu da başka bir depreme neden olabilir. Bu bir uyarıdır ama henüz nereden kırıldığını bilmiyoruz.
O nedenle kesin konuşmamak lazım. Bunun araştırılması gerekir."
Görür ayrıca bu konuda daha önce uyarılarda bulunduğunu, bu fayların etki alanının incelenip, bunların verebileceği zararın boyutlarının tespit edilmesi ve önlem alınması gerektiğini dile getirdi.