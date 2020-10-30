Çevre illerden de hissedilen depremde 1'i boğulma olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti, 607 kişi de yaralandı. AFAD deprem ile ilgili tüm detayların yer aldığı bir bildiri yayımladı. AFAD'ın verilerine göre Deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 21 olmak üzere, toplam 170 artçı sarsıntı yaşandı.