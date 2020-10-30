Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi 2020 ÖGG sınavına katıldı ve şimdi sonuçları merakla, heyecanla bekliyor. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 89. sınav sonuçları için tarih verildi mi? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 özel güvenlik sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.
ÖGG SINAV SONUÇLARINE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin bir bilgi bulunmazken sonuçların bugün içerisinde erişime açılacağı biliniyor...
Özel Güvenlik sınavı sonuçları "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" adresinin sonuç sayfası üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C kimlik no, sınav adı ve güvenlik kodu ile 88.ÖGG sınav sonucunu görüntüleyebilecek.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.
- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.
- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.
- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olma
GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN GÖREVLERİ, YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?
Koruma ve güvenliği sağlamış oldukları alanlara girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üst aramasını gerçekleştirme, eşyalarını ise X-ray gibi çeşitli güvenlik sistemlerinden geçirme,
Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri gibi etkinliklerde kimlik kontrolü yapma,
Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı olan kişileri yakalama,
Yangın, deprem gibi çeşitli afet durumlarında görev alanında bulunan iş yeri ve konutlara girme,
Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanet alma
Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma,
Gibi görev yetki ve sorumluluklara sahiptir.