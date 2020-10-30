Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hayatını kaybeden eski Başbakan Mesut Yılmaz için başsağlığı dileğinde bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı

Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefat haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır temenni ediyorum.