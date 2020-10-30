Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hayatını kaybeden eski Başbakan Mesut Yılmaz için başsağlığı dileğinde bulundu.
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı
Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefat haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır temenni ediyorum.
Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefat haberini teessürle öğrendim.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 30, 2020
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır temenni ediyorum.