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    • 30.10.2020 13:15
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan için başsağlığı mesajı

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hayatını kaybeden eski Başbakan için başsağlığı dileğinde bulundu.

    Bakan Albayrak'tan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hayatını kaybeden eski Başbakan için başsağlığı dileğinde bulundu.

    İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı
    Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefat haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır temenni ediyorum.

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    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı