Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Demokrasi tacı 97 yaşında! Başkan Erdoğan: Cumhuriyeti ileriye taşımak çalışıyoruz

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. Yıl Dönümü’nde 83 milyon kenetlendi. "İlelebet Cumhuriyet" mesajı verdi. Anıtkabit 'ni imzalayan Başkan Erdoğan, "Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmakta. Bize emanetiniz olan Cumhuriyeti ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

    Takvim



    Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 97 yıl önce ilan ettiği Cumhuriyet, Türkiye'de ve KKTC'de coşkuyla kutlandı. COVİD-19 salgını tedbirlerine büyük titizlikle uyulan törenlerde ve etkinliklerde 83 milyon dünyaya birlik ve beraberliğini bir kez daha gösterdi.

    Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Başkan , Anıtkabir 'ni imzaladı:

    Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin 97. yıldönümüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde bir kez daha huzurundayız. Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmaktadır. Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye devam edeceğiz... Erdoğan, daha sonra 'de tebrikleri kabul etti.



    Başkan Erdoğan, dün Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Mozeleye çiçek bıraktı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 97 yıldır istiklalimize sadakatle sahip çıkıyor, Cumhuriyet'in 100. yılına gururla yürüyoruz.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Biz çocuklarımıza terörü miras bırakmayacağız.

    Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Egemenliğimizin tescili... Yaşasın Cumhuriyet.

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Cumhuriyetimizi her koşulda korumak ecdadımıza olan borcumuzdur.

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olması, temennimiz ve gayretimizdir.

    TBMM Başkanı : Cumhuriyet, bir asra yaklaşan tecrübesiyle hepimizin gözbebeği.




    Vatandaşlar, Cumhuriyet'in 97. yılında Anıtkabir'e akın etti.



    Marmaris'te, 31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın dördüncü gün yarışlarına katılan yelkenli yatlar, Türk bayraklı yelkenleriyle gösteride bulundu.



    Klasik otomobilciler, kortejle bayram kutlaması yaptı.



    Külliye'deki Millet Kütüphanesi'nde 'Hakimiyet Milletindir' temasıyla hazırlanan Sergisi'nde 100'ün üzerinde obje ve belge yer alıyor. Pandemi koşulları dolayısıyla aynı anda en fazla 80 kişinin ziyaret edebileceği sergi 2 ay boyunca ziyarete açık olacak.


    MUHTEŞEM KONSER
    İletişim Başkanlığı tarafından Antalya'da düzenlenen Büyük Cumhuriyet Konseri, izleyicileri büyüledi.


    Galata Kulesi'nden de canlı yayınlanan konser, Türk bayrağı ve Atatürk'ün fotoğrafları eşliğinde, vatandaşlara unutulmaz bir bayram gecesi yaşattı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Demokrasi tacı 97 yaşında! Başkan Erdoğan: Cumhuriyeti ileriye taşımak çalışıyoruz