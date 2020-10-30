Demokrasi tacı 97 yaşında! Başkan Erdoğan: Cumhuriyeti ileriye taşımak çalışıyoruz

Mustafa Kemal Atatürk'ün 97 yıl önce ilan ettiği Cumhuriyet, Türkiye'de ve KKTC'de coşkuyla kutlandı. COVİD-19 salgını tedbirlerine büyük titizlikle uyulan törenlerde ve etkinliklerde 83 milyon dünyaya birlik ve beraberliğini bir kez daha gösterdi.

Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Anıtkabir Özel Defteri 'ni imzaladı:Atatürk, Cumhuriyetimizin 97. yıldönümüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde bir kez daha huzurundayız. Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmaktadır. Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye devam edeceğiz... Erdoğan, daha sonra Külliye 'de tebrikleri kabul etti.Başkan Erdoğan, dün Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Mozeleye çiçek bıraktı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 97 yıldır istiklalimize sadakatle sahip çıkıyor, Cumhuriyet'in 100. yılına gururla yürüyoruz.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Biz çocuklarımıza terörü miras bırakmayacağız.Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Egemenliğimizin tescili... Yaşasın Cumhuriyet.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Cumhuriyetimizi her koşulda korumak ecdadımıza olan borcumuzdur.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olması, temennimiz ve gayretimizdir.TBMM Başkanı Mustafa Şentop : Cumhuriyet, bir asra yaklaşan tecrübesiyle hepimizin gözbebeği.Vatandaşlar, Cumhuriyet'in 97. yılında Anıtkabir'e akın etti. Muğla Marmaris'te, 31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın dördüncü gün yarışlarına katılan yelkenli yatlar, Türk bayraklı yelkenleriyle gösteride bulundu.Klasik otomobilciler, kortejle bayram kutlaması yaptı.Külliye'deki Millet Kütüphanesi'nde 'Hakimiyet Milletindir' temasıyla hazırlanan Milli Mücadele Sergisi'nde 100'ün üzerinde obje ve belge yer alıyor. Pandemi koşulları dolayısıyla aynı anda en fazla 80 kişinin ziyaret edebileceği sergi 2 ay boyunca ziyarete açık olacak.

İletişim Başkanlığı tarafından Antalya'da düzenlenen Büyük Cumhuriyet Konseri, izleyicileri büyüledi.



Galata Kulesi'nden de canlı yayınlanan konser, Türk bayrağı ve Atatürk'ün fotoğrafları eşliğinde, vatandaşlara unutulmaz bir bayram gecesi yaşattı.