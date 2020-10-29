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    • 29.10.2020 21:03
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    İletişim Başkanlığı'ndan 29 Ekim'de muhteşem gösteri: Büyük zaferleri önce göklere sonra sualtına yazdılar

    kutlamalarında zaferlerimizi ışıklarla önce göklere, ardından da denizlere yazan İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet Bayramı sevincimizi ise sualtında gerçekleştirilen ışık şovuyla kutladı.


    İletişim Başkanlığı, nedeniyle hazırladığı gösterilerle büyük beğeni topladı.

    300 İHA İLE GÖKLERE YAZILDI
    İletişim Başkanlığı, 30 Ağustos'ta Büyük Zaferi 300 İHA ile göklere yazdı. için Haliç'te özel bir hologram hazırlayan İletişim Başkanlığı, tarihi zaferi Haliç'te canlandırdı.

    Bugün de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle önce 'da Cumhuriyet Konseri hazırlayan İletişim Başkanlığı, ardından sualtında bir hazine gibi ışıklı gösterisiyle beğeni topladı.

    PREVEZE DENİZ ZAFERİ HALİÇ'E YANSITILDI

    İletişim Başkanlığınca, Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yıl dönümü dolayısıyla Haliç'te sinematik ses sistemi eşliğinde üç boyutlu resim (hologram) gösterisi düzenlendi.

    Haliç'te su perdesi üzerindeki Preveze Deniz Zaferi temalı hologram gösterisi 5 dakika sürdü. Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan gösteride Preveze Deniz Zaferi'nin Türk ve dünya tarihi açısından önemi anlatıldı.

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