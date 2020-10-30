Haarp nedir, deprem oluşturabilir mi? Haarp teknolojisi ne demek?

HAARP NEDİR?



HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) yani Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı, ABD Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Alaska Üniversitesi tarafından ortak yürütülen bir program. Alaska'da Gakona bölgesinde bulunan HAARP hakkında yıllardır birçok komplo teorisi ortaya atılmıştır. Her kaynakta farklı yorumlar ve farklı teoriler ortaya atılmış fakat gerçeğin ne olduğunu proje sahipleri kesin bir açıklama ile kamuoyu ile henüz paylaşmamışlardır. Bu da HAARP'ın daha çok merak edilmesine ve hakkında daha çok komplo teorisi ortaya atılmasına sebep olmuştur. HAARP'ın amacının kısaca İyonosfer'de araştırma yapmak olduğu belirtilmiştir.

Ancak HAARP için harcanan büyük paralar projenin farklı amaçlar için de kullanılabileceği iddialarının ortaya atılmasına sebep olmuştu. 180 tane dev radyo sinyali yapabilen kulelerden oluşan bu sistem, bulunduğu yerdeki askeri ve sivil tüm uçuşları engelliyor.