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    • 29.10.2020 14:52
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    Son dakika: 'da korkunç olay! 8 aylık Hiranur öldü, ağabeyi ağır yaralı

    Son dakika haberleri... 'da, bir evde çıkan da 8 aylık Hiranur yaşamını yitirdi, 4 yaşındaki ağabeyi Kaplan ise ağır yaralandı. Ekipler tarafından söndürülen yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlattı.

    DHA
    Elazığ'da korkunç olay! 8 aylık Hiranur öldü, ağabeyi...

    Çaydaçıra Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında oturan ailesinin evinde öğle saatlerinde çıktı.

    Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, 'yı ağır yaralı olarak kurtardı. 8 aylık kardeşi Hiranur'un ise cansız bedenine ulaşıldı.

    Kağan Duha, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kağan Duha'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

    Ekipler tarafından söndürülen yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Elazığ'da korkunç olay! 8 aylık Hiranur öldü, ağabeyi ağır yaralı