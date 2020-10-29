Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 binada karantina uygulaması başlatıldı.

KARANTİNAYA UYMAYANLARA ADLİ VE İDARİ CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Kovid-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 10 binada karantina uygulanmasına karar verdiği belirtildi. İlgili adreslerin paylaşıldığı açıklamada, karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı bildirildi.