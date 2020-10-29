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    • 29.10.2020 16:59
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    'da 10 bina karantinaya alındı

    'ın ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 binada karantina uygulaması başlatıldı. Yapılan açıklamada karantinaya uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

    AA
    O ilde 10 bina karantinaya alındı

    'ın ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 binada karantina uygulaması başlatıldı.

    KARANTİNAYA UYMAYANLARA ADLİ VE İDARİ CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK
    Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Kovid-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 10 binada karantina uygulanmasına karar verdiği belirtildi. İlgili adreslerin paylaşıldığı açıklamada, karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

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    Haberler Güncel Afyonkarahisar'da 10 bina karantinaya alındı