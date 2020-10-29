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    • 29.10.2020 23:27
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    İslam düşmanı ırkçı Wilders alçak paylaşımlarına yenisini ekledi! Bu kez Peygamber Efendimize dil uzattı...

    Irkçı ve islam düşmanı çıkışlarıyla gündeme gelen , şimdi de Peygamber Efendimize dil uzattı. dan yaptığı paylaşımla hem islamı hem de Başkan 'ı hedef alan Wilders, haddini iyice aşarak, "Muhammed'e hayır, Erdoğan'a hayır, teröre hayır" ifadelerini kullandı. Wilders'in bu ahlakısz çıkışına Çevre ve Yrd. 'dan tokat gibi bir yanıt geldi. Binpınar paylaşımında, "Bir gün çocuklarınız İslam'ı seçecek. Çünkü barış İslam'da" ifadelerini kullandı.

    Irkçı Wilders yine rahat durmadı!

    İslamofobik ve ırkçı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı yine İslam'a ve Başkan 'a saldırdı. Wilders hesabından yaptığı paylaşımda: "Muhammed'e hayır, Erdoğan'a hayır, teröre hayır" ifadelerini kullandı.

    BAKAN YARDIMCISINDAN TOKAT GİBİ YANIT!
    Irkçı Wilders'e yanıt Çevre ve yardımcısı 'dan geldi. Sosyal medya hesabından skandal paylaşıma yanıt veren Binpınar: "Sonsuza dek Muhammed (SAV), Sonsuza dek Erdoğan" ifadelerini kullandı. Wilders'in 'İslam'a hayır' paylaşımına ise, "Bir gün çocuklarınız İslam'ı seçecek. Çünkü barış İslam'da" yanıtınıyla karşılık verdi.

    BU İLK SKANDALI DEĞİL
    Irkçı Wilders'in bu ve müslümanlara yönelik ilk skandalı değil. Wilders daha önce de pek çok kez müslümanlara hakaretler yağdırmıştı.

    NATO'DAN ATILMA ÇAĞRISI
    Irkçı ve islam düşmanı Hollandalı siyasetçi Geert Wilders skandal paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Geert Wilders Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'nin 'dan atılması çağrısında bulundu. Wilders geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak alçakça saldırıda bulunmuştu.

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    Haberler Güncel İslam düşmanı ırkçı Wilders alçak paylaşımlarına yenisini ekledi! Bu kez Peygamber Efendimize dil uzattı...