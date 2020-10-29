



Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; "Kamu kurumlarına girişte HES kodu zorunluluğu getirilmesine, il genelinde denetimlerin iki katına çıkarılmasına ve fabrika ile işletmelerde molalara dönük özel önlemler alınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.