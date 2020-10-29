Hava sıcaklarının düşmesiyle birlikte il il hava durumları merak ediliyor. Bugün İstanbul'un Avrupa Yakası'nda gök gürültülü sağanak etkili oldu. Avrupa Yakası'nda birçok bölgede etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak sebebiyle hem sürücüler hem yayalar zor anlar yaşadı. Peki, cuma günü hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar
CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Kırşehir, Yozgat, Amasya, Samsun, Çorum, Tunceli, Bingöl, Erzurum ve Kars çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Antalya ve Isparta'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Antalya ve Isparta'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğusu ile yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu Yakasının kıyı kesimleri ile yarın il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Güney Ege kıyıları, Kütahya, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta ve Antalya'nın doğu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2)olması bekleniyor.
ADANA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 10°C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın zamanla kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 5°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 11°C, 25°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
RİZE 17°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 16°C, 20°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
TRABZON 18°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde Bingöl çevreleri ile yarın Tunceli, Bingöl, Erzurum ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KARS 0°C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerğinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MALATYA 7°C, 24°C
Parçalı bulutlu
VAN 3°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 17°C, 31°C
Az bulutlu