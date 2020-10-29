Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.10.2020 17:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.10.2020 17:32
    ABONE OL

    Başkan , kahramanlarının yakınlarını kabul etti

    Başkan , kahramanlarından bazılarının yakınlarını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı 'nde yapılan kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti.

    Başkan Erdoğan'dan önemli kabul

    Başkan , kahramanlarından bazılarının yakınlarını kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı 'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, 'ün dayısının torunları Feyzullah Aldırma ve Figen Aldırma, Celal Bayar'ın torunu Emine Gürsoy Naskali, Fethi Okyar'ın torunu Fethi Okyar, İsmail Hakkı Altunbezer'in torunu Ayşe Baturay, 'un torunu Selma Argon, Halide Edip Adıvar'ın torunu Ömer Sayar ve Fevzi Çakmak'ın kardeşinin torunu Fatma Nur Çakmak hazır bulundu.




    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Mücadele kahramanlarının yakınlarını kabul etti