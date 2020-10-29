Milli Piyango 29 Ekim çekiliş sonuçları sorgulama! Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı!

Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama! 29 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı araştırılıyor. Her ay 3 kez düzenlenen Milli Piyango'nun merakla beklenen Cumhuriyet Bayramı özel çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Bilet alan vatandaşlar da sonuçları merakla bekliyor. Peki, 29 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte yanıtı!
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sisal Şans, Milli Piyango'nun "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" özel çekilişini 29 Ekim Perşembe saat 15.30'da gerçekleştirecek.
Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak gerçekleştirilecek çekilişin büyük ikramiyesi 6 milyon TL.
Gelenekselleşmiş Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29'unda yapılıyor. Özel Çekilişler ise 30 Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs ve Yılbaşı'nda düzenleniyor.
Milli Piyango çekiliş sonuçlarına, çekilişin ardından https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar adresinden ulaşılabilir.
NASIL KAZANILIR?
Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilir. Ayrıca 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl Çekilişi ve belirlenebilecek diğer özel gün çekişleri gerçekleştirilir.
Biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:
Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı
Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı
Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.
Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.
Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.