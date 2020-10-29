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    • 29.10.2020 13:29
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    Aliyev'den Erdoğan'a tebriği

    Cumhurbaşkanı , nedeniyle Başkan Erdoğan'ı arayarak tebrik etti. Görüşmede Erdoğan'ın Dağlık Karabağ konusunda verdiği destekten de bahseden Aliyev, dost ve kardeş iki halkın bundan sonra da birbirlerinin yanında olacağını belirtti.

    AA
    Aliyev'den Erdoğan'a anlamlı telefon

    Cumhurbaşkanı , Başkan 'ı telefonla arayarak 'nı kutladı.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Dağlık Karabağ konusunda Erdoğan'ın Azerbaycan'a verdiği siyasi desteklerden övgüyle bahsederek, dost ve kardeş iki halkın bundan sonra da birbirlerinin yanında olacağını belirtti.

    Erdoğan da ilgi ve tebrik için Aliyev'e teşekkür etti, Azerbaycan halkına selamlarını ve iyi dileklerini iletti.

    Başkan Erdoğan, dost ve kardeş Türk ve Azerbaycan halklarının her zaman yan yana duracağına vurgu yaptı.

    Liderler, görüşmede, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları da müzakere etti.

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