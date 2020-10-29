Korona test sonucu kaç günde çıkar? Korona test sonuçları nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.

TEST SONUÇLARINA 3 GÜNDE ULAŞILABİLİYOR

Vatandaşlar, tahlil sonuçlarına ve kronik hastalık raporlarına e-Nabız üzerinden erişebiliyor. Yurtdışına gidecek olan vatandaşlar test sonuç raporlarını Türkçe, İngilizce ya da Almanca olarak indirebiliyorlar.

Ayrıca, hastanelerde Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında veri bütünlüğünün sağlanabilmesi, tedavi protokollerine yön verecek uygun bir veri havuzunun oluşturulabilmesi amacıyla "e-Nabız Reçetem Sistemi" hayata geçirildi.

Hastaların ve temaslı personelin kullanacağı Kovid-19 ilaçları için reçete düzenlenmesi ve bu reçetelerin hastane eczanelerinden (veya hastane içerisinde gerekli önlemlerin alındığı özel bir bölümden) karşılanması için kurulan sistem ve Halk Sağlığı Yönetim Sistemi ile entegre edildi.