Korona test sonucu kaç günde çıkar? Korona test sonuçları nasıl öğrenilir? Korona testlerinin kaç günde çıkacağını merak eden vatandaşlar konuyla ilgili arama motorlarında araştırma yapılıyor. Sonuçlar E-Nabız sisteminden öğrenilebiliyor. İşte, korona test sonucu hakkında merak edilen bilgiler!
KORONA TEST SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Koronavirüs testi sonucu e-Nabız üzerinden öğrenilebiliyor.
e-Nabız sistemine E-Devlet üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.
E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.
e-Nabız sistemine giriş yaptıktan sonra e-Nabız sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamanız gerekiyor.
KORONA TEST SONUÇLARI SORGULAMA
KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.
TEST SONUÇLARINA 3 GÜNDE ULAŞILABİLİYOR
Vatandaşlar, tahlil sonuçlarına ve kronik hastalık raporlarına e-Nabız üzerinden erişebiliyor. Yurtdışına gidecek olan vatandaşlar test sonuç raporlarını Türkçe, İngilizce ya da Almanca olarak indirebiliyorlar.
Ayrıca, hastanelerde Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında veri bütünlüğünün sağlanabilmesi, tedavi protokollerine yön verecek uygun bir veri havuzunun oluşturulabilmesi amacıyla "e-Nabız Reçetem Sistemi" hayata geçirildi.
Hastaların ve temaslı personelin kullanacağı Kovid-19 ilaçları için reçete düzenlenmesi ve bu reçetelerin hastane eczanelerinden (veya hastane içerisinde gerekli önlemlerin alındığı özel bir bölümden) karşılanması için kurulan sistem ve Halk Sağlığı Yönetim Sistemi ile entegre edildi.