Rüyada nar görmek hayırlı mıdır? Rüyada ağaçta nar görmek nasıl yorumlanmaktadır?

RÜYADA NAR KABUĞU YEMEK

Bir hasta rüyasında nar yerse hastalığından kurtulacağı anlamına gelir. Rüyadaki bir nar ayrıca bir sandık, bir arı kovanı veya bir bal peteği anlamına gelir. Eğer tohumlar rüyada beyazsa, az para kazanmayı parayı temsil ediyorlar. Eğer kırmızılarsa, o zaman büyük bir kârı temsil ederler. Rüyadaki nar da korku veya yolculuk anlamına gelir. Rüyada görülen çürük ya da sararmış bir nar, iffetsiz bir kadını temsil eder. Rüyada ekşi nar yemek, yasadışı parayı, endişeleri veya rahatsızlıkları temsil eder.

RÜYADA NAR YEMEK NE DEMEK?

Rüyada nar yemek, kişinin başarılı olacağı işlerde bulunması şeklinde tabir edilir. Kişi sahip olduğu veya olacağı işlerde büyük başarılar elde edebilir. Etrafındaki insanların şaşıracağı kadar zengin olabilir. Para kazanma konusunda çalıştığında hiçbir sorun yaşamaz. Rüyasında nar yediğini gören kişinin kısmeti açılır. Evlenmek isterse, karşısına hayırlı olabilecek kısmetler çıkmaya başlar. Tabirciler, rüyasında nar yediğini gören kişinin yakın zamanda evlenebileceğine delalet ederler.

NAR BAHÇESİ GÖRMEK

Rüyada nar bahçesinin görülmesi; kolay yollardan elde edilecek mal ve mülktür. Bu durum, hiç beklenmeyen bir yerden gelecek olan maddi yardım şeklinde tanımlanabilir. Bunun yanı sıra iş yaşamında sağlanacak yeni başarılara, iş ortaklıklarına işaret eder. Kurulacak olan işler sayesinde bereketli bir şekilde kazanç sağlamak mümkün olacaktır. Rüyayı gören kişinin bolluk ve bereket içerisinde bir ömür süreceği belirtilebilir.



RÜYADA NAR SATMAK

Rüyada nar satmak; bireyin ahiret yaşamını hiç düşünmeyerek dünya hayatına devam etmesi şeklinde yorumlanır. Bir başka tabire göre bu rüya; başarılı bir olmaya, dostlar edinmeye, değeri bilinen bir kişiye işaret eder. Rüyada satılan narın anlamı; rüyayı gören kişinin dostlarıyla beraber bazı zorlukları aşmasına delalet eder.

RÜYADA NAR TOPLAMAK

Rüyada nar toplamak, bereketli bir ömre işaret eder. Eğer rüya sahibi olgunlaşmamış nar topladığını görmüşse, rüya sahibinin büyük kazançlar elde edeceğine işaret eder. Başka bir yoruma göre ise varlık bir kişi rüyasında nar topladığını görürse, bu durum tüm mal varlığını yitireceğine işaret etmektedir.