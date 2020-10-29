Rüyada nar görmek hayırlı mıdır? Rüyada ağaçta nar görmek nasıl yorumlanmaktadır? Sorularının yanıtını haberimizde derledik. Rüyada sıkça görülen nar meyvesini sabah uyanarak arama motorları üzerinden araştıran vatandaşlar bu soruların cevabını merak ediyor. Nar meyvesi rüya tabirlerine göre hangi anlamı taşıyor? Rüyada nar görmek hayırlı mı yoksa hayırsız bir olay mıdır?
RÜYADA NAR GÖRMEK NE DEMEK?
Rüya nar gören kişi evliyse, çok hayırlı bir evlat sahibi olabilir. Bekarsa, güzel kısmetiyle evlilik yolu açılabilir. Evlilik için varsa maddi sıkıntıları sona erebilir. Rüyada nar gören kişi işsiz ise iş sahibi olur.
İşi varsa, işlerini büyütme imkanı bulup, terfi alabilir. Rüyada nar görmek, genel anlamda sağlığın iyileşmesi manasına gelir. Kişi veya etrafındaki kişilerin sağlık sorunların sona ereceğine delalet eder. Maddi ve manevi anlamda kişinin rahatlaması manasına gelir. Tabirciler narın çok hayırlı bir rüya olduğunu işaret ederler.
RÜYADA NAR TANESİ GÖRMEK
Rüyada nar tanesi görmek; altın gibi değerli eşyalar alınacağına ve varlık içerisinde yaşamaya delalet eder. Bunun dışında nar tanesi görmek; anın tadını çıkarmak şeklinde yorumlanmaktadır. Berekete işaret eden bu rüya; bol kazanç, mal- mülk, varlık anlamına da gelmektedir.
NAR AĞACI GÖRMEK
Rüyada nar ağacı görmek; hayırlı bir kişinin varlığına delalettir. Yardımsever, eli açık, cömert birine delalet eden bu rüya, rüya alimleri tarafından hayırlı bir şekilde tabir edilmiştir. Rüyada nar ağacının görülmesi bazı rüya yorumcularına göre zenginlik ile tanımlanmıştır.
RÜYADA NAR KABUĞU YEMEK
Bir hasta rüyasında nar yerse hastalığından kurtulacağı anlamına gelir. Rüyadaki bir nar ayrıca bir sandık, bir arı kovanı veya bir bal peteği anlamına gelir. Eğer tohumlar rüyada beyazsa, az para kazanmayı parayı temsil ediyorlar. Eğer kırmızılarsa, o zaman büyük bir kârı temsil ederler. Rüyadaki nar da korku veya yolculuk anlamına gelir. Rüyada görülen çürük ya da sararmış bir nar, iffetsiz bir kadını temsil eder. Rüyada ekşi nar yemek, yasadışı parayı, endişeleri veya rahatsızlıkları temsil eder.
RÜYADA NAR YEMEK NE DEMEK?
Rüyada nar yemek, kişinin başarılı olacağı işlerde bulunması şeklinde tabir edilir. Kişi sahip olduğu veya olacağı işlerde büyük başarılar elde edebilir. Etrafındaki insanların şaşıracağı kadar zengin olabilir. Para kazanma konusunda çalıştığında hiçbir sorun yaşamaz. Rüyasında nar yediğini gören kişinin kısmeti açılır. Evlenmek isterse, karşısına hayırlı olabilecek kısmetler çıkmaya başlar. Tabirciler, rüyasında nar yediğini gören kişinin yakın zamanda evlenebileceğine delalet ederler.
NAR BAHÇESİ GÖRMEK
Rüyada nar bahçesinin görülmesi; kolay yollardan elde edilecek mal ve mülktür. Bu durum, hiç beklenmeyen bir yerden gelecek olan maddi yardım şeklinde tanımlanabilir. Bunun yanı sıra iş yaşamında sağlanacak yeni başarılara, iş ortaklıklarına işaret eder. Kurulacak olan işler sayesinde bereketli bir şekilde kazanç sağlamak mümkün olacaktır. Rüyayı gören kişinin bolluk ve bereket içerisinde bir ömür süreceği belirtilebilir.
RÜYADA NAR SATMAK
Rüyada nar satmak; bireyin ahiret yaşamını hiç düşünmeyerek dünya hayatına devam etmesi şeklinde yorumlanır. Bir başka tabire göre bu rüya; başarılı bir olmaya, dostlar edinmeye, değeri bilinen bir kişiye işaret eder. Rüyada satılan narın anlamı; rüyayı gören kişinin dostlarıyla beraber bazı zorlukları aşmasına delalet eder.
RÜYADA NAR TOPLAMAK
Rüyada nar toplamak, bereketli bir ömre işaret eder. Eğer rüya sahibi olgunlaşmamış nar topladığını görmüşse, rüya sahibinin büyük kazançlar elde edeceğine işaret eder. Başka bir yoruma göre ise varlık bir kişi rüyasında nar topladığını görürse, bu durum tüm mal varlığını yitireceğine işaret etmektedir.