Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.10.2020 08:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.10.2020 08:45
    ABONE OL

    29 Ekim ders var mı? 29 Ekim Perşembe!

    29 Ekim ders programı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 29 Ekim ? EBA TV’de uzaktan eğitim alan öğrenciler bugün ders olup olmadığını merak ediyor. EBA TV derslerini takip eden öğrenciler 29 Ekim Perşembe EBA TV ders var mı sorusunun cevabını araştırıyor. Kanalın akışında Cumhuriyet Bayramı özel yayın bulunuyor.

    takvim.com.tr
    29 Ekim EBA TV ders var mı? EBA TV ders programı 29 Ekim Perşembe!

    29 Ekim EBA TV ders var mı? 29 Ekim Perşembe EBA TV ders programı! EBA TV'den faydalanan milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim sayesinde derslerinden geri kalmıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda EBA TV'de ders var mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, 29 Ekim EBA TV ders programı!

    29 EKİM EBA TV DERS VAR MI?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda uzaktan eğitimde ders işlenmeyecek. EBA TV üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yayını yapılacak. Salgın sebebiyle okullarda kutlanamayan Cumhuriyet Bayramı sebebiyle özel etkinlikler ve yayınlar düzenlenecek.

    2020 YILI RESMİ TATİL TARİHLERİ!

    1 Ocak 2020 - Yılbaşı

    23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

    1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

    19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

    Ramazan Bayramı ( 24 Mayıs-26 Mayıs)

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

    Kurban Bayramı (31 Temmuz- 3 Ağustos)

    30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

    29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel 29 Ekim EBA TV ders var mı? EBA TV ders programı 29 Ekim Perşembe!