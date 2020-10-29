29 Ekim EBA TV ders var mı? EBA TV ders programı 29 Ekim Perşembe!

29 Ekim EBA TV ders var mı? 29 Ekim Perşembe EBA TV ders programı! EBA TV'den faydalanan milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim sayesinde derslerinden geri kalmıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda EBA TV'de ders var mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, 29 Ekim EBA TV ders programı!
29 EKİM EBA TV DERS VAR MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda uzaktan eğitimde ders işlenmeyecek. EBA TV üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yayını yapılacak. Salgın sebebiyle okullarda kutlanamayan Cumhuriyet Bayramı sebebiyle özel etkinlikler ve yayınlar düzenlenecek.
2020 YILI RESMİ TATİL TARİHLERİ!
1 Ocak 2020 - Yılbaşı
23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Ramazan Bayramı ( 24 Mayıs-26 Mayıs)
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Kurban Bayramı (31 Temmuz- 3 Ağustos)
30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı
29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı