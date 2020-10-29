29 Ekim EBA TV ders var mı? EBA TV ders programı 29 Ekim Perşembe!

29 Ekim EBA TV ders var mı? 29 Ekim Perşembe EBA TV ders programı! EBA TV'den faydalanan milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim sayesinde derslerinden geri kalmıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda EBA TV'de ders var mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, 29 Ekim EBA TV ders programı!