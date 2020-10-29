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    • 29.10.2020 17:37
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    İletişim Başkanı 'dan 'daki saldırıya ilişkin açıklama!

    Başkanı , ’nın Nice kentindeki saldırıyı kınadı. Altun, “Cumhurbaşkanımız ’ın birçok kez ifade ettiği gibi, İslam terör ile anılamaz. Fransa’nın Nice şehrinde yapılan terör saldırısını kayıtsız şartsız kınıyoruz. Böylesi bilinçsiz bir şiddetin İslam’la da Müslümanlarla da hiçbir ilgisi yoktur” dedi.

    Altun'dan Fransa'daki saldırıya ilişkin açıklama!

    'nın Nice kentinde düzenlenen da 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

    Fransız yetkililer, Nice'teki Notre Dame Kilisesi yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

    Konuyla ilgili Başkanı 'dan bir açıklama geldi.

    Altun'un açıklamaları şu şekilde:

    Cumhurbaşkanımız 'ın birçok kez ifade ettiği gibi, İslam terör ile anılamaz. Fransa'nın Nice şehrinde yapılan terör saldırısını kayıtsız şartsız kınıyoruz. Böylesi bilinçsiz bir şiddetin İslam'la da Müslümanlarla da hiçbir ilgisi yoktur.

    Fransız liderliğine, Müslümanlara karşı kışkırtıcı söylemlerden kaçınma, bunun yerine bu saldırının ve diğer şiddet eylemlerinin faillerini bulmaya odaklanma çağrısında bulunuyoruz. Fransa'daki duyarlı kesimlerin düşmanca bir ortamın oluşmasına engel olmak için köprüler inşa etmeye çalışmaları gerek.

    Dinimizi ve değerlerimizi aşağılayan politikacılarla yüzleşmeye devam edeceğiz. Irkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı güçlü muhalefetimizi ifade ettiğimiz için kimseye özür borçlu değiliz. Bizi her türlü şiddetle ilişkilendirme çabalarını kesin bir şekilde reddediyoruz.

    Cumhurbaşkanımız her zaman teröre ve aşırılığa karşı iş birliği çağrısında bulunmuştur. Dinimize ve kültürümüze yönelik yıkıcı söylem ve eylemleri ideolojik kaynağı ne olursa olsun reddederken bu çağrıyı bir kez daha yineliyoruz.

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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Fransa'daki saldırıya ilişkin açıklama!