İdriss Sihamedi kimdir? İdriss Sihamedi’ye Türkiye’den davet!

İdriss Sihamedi kimdir? Fransa'da kapatılan Baraka City'nin kurucusu İdriss Sihamedi kimdir? Türkiye'den sığınma talep eden Sihamedi'ye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden davet geldi. Bu gelişmenin ardından İdriss Sihamedi kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

İDRİSS SİHAMEDİ KİMDİR?

Fransa'da bir lise öğretmeninin başı kesilerek öldürülmesinden sonra İdriss Sihamedi ismi gündeme oturmuştu. Baraka City isimli organizasyon kapatılmıştı. Organizasyonun kurucusu ve yöneticisi Sihamedi, radikal İslami fikirleri yaydığı gerekçesiyle gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı.