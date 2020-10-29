Hatay’da terör ateşi!

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Yangının ilk gününde çekilen bir video görenleri şaşırttı. Görüntülerde, dağlık bir alanda kısa aralıklarla birden fazla noktadan dumanların yükseldiği görüldü. Videoyu kaydeden vatandaş, "Alakasız yerleri yakıyorlar. Motosiklet ya da arabayla geliyorlar" dedi. Yakalanan 2 şüpheli sorguya alındı.









HORTUM DEHŞETI

İskenderun'da orman yangını sonrasında alevlerin yaklaştığı bir fabrika tahliye edilirken, hortum da çıktı. Fabrika Müdürü Selma Yılmaz'ın içinde bulunduğu otomobil, hortum nedeniyle havaya uçtu. Araç bir süre sonra yere çakıldı.







Beli kırılan Yılmaz, hastaneye kaldırıldı.













