BAKAN PAKDEMİRLİ HATAY'DA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesinde devam eden orman yangınını havadan inceledi

Bakan Pakdemirli, yanan alanlarda incelemede bulunmak üzere Hatay'a geldi.

Uçakla yanan bölgeleri ve söndürme-soğutma çalışması yapılan alanları gören Pakdemirli, yetkililerden çalışmalara ilişkin de bilgi aldı.

Sarıseki Mahallesi'nde söndürme çalışmaları devam eden yangında alevler bazı yerleşim yerlerine sıçramış, Payas-İskenderun Otoyolu tedbir amaçlı trafiğe kapatılmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınla ilgili yaptığı açıklamada "Yerleşim yerlerinde önemli bir zarar yok." ifadelerini kullandı.