CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan İGDAŞ’a rekor müdür ataması: Bu israf değil de ne?

13 YENİ MÜDÜR
Görevli müdürler de "haklarımızı almadan çıkmıyoruz" diye yanıt verince 16 müdür askıya alındı. Ancak İGDAŞ, bunların yerine 13 yeni müdür atadı. Atamalarla birlikte 24 tane olması gereken toplam müdür sayısı, yönetimin zafiyeti nedeniyle 37'ye yükseldi. Ekonomik ve hukuki hakları verilmediği için işten ayrılmayan müdürler boşta dururken, yeni müdürler için makam odaları ve araçlar tahsis edilerek, maaş ödemeleri de yapılıyor.
YILLIK İZİNLERİ KULLANDIRMA TEHDİDİ
Ağustos ayında istifayı kabul etmeyen müdürlerin mailine yeni koşulları kabul etmemeleri halinde ücretsiz izne çıkarma veya birikmiş yıllık izinleri kullandırma gibi tehditler de eklendi.
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