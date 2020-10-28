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    • 28.10.2020 19:58
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    ’ın ilk milletvekili ’nin heykeli açıldı

    ’ın Ereğli ilçesi belediyesi tarafından yaptırılan Zonguldak’ın ilk milletvekili ’nin heykelinin açılışı için tören düzenlendi.

    İHA
    Heykel belediyeciliği tam gaz devam!

    'ın Ereğli ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, protokolün ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla 'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

    Törende Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün ile Kdz. Başkanı 'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

    Buradaki kutlamanın ardından protokol üyeleri İnönü Parkı'na yerleştirilen heykelinin açılış törenine katıldı.

    KURDELE KESİLDİ

    Kdz. Ereğli Belediye Başkanı 'li Halil Posbıyık, Tunalı Hilmi'nin vizyonu, geleceği öngören bakış açısıyla, cesur adımlarıyla görev yaptığı Anadolu topraklarında iz bırakmış, büyük bir tarihi kişilik olduğunu vurguladı.

    Konuşmalar ardından protokolün kurdele kesmesiyle heykelin açılışı gerçekleştirildi.

    İSTİKLAL MADALYASI İSTEDİ

    Posbıyık, heykelin açılışında yaptığı konuşmada, Alemdar'a 'nın verilmesini istedi.

    CHP Milletvekili Ünal Demirtaş ise yaptığı konuşmada, Alemdar'a İstiklal Madalyası verilmesi için iktidar partisi milletvekilleri ilede görüşüp bu konunun takipçisi olacağını söyledi.

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